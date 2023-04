Logos, mostra allo Sunspace

Spi Cgil la Spezia e Centro di documentazione Logos organizzano la mostra ‘La Commune de Paris 1871’ che si terrà, da oggi a giovedì 20 aprile allo spazio Sunspace di via Sapri 68. La mostra, attraverso materiale fotografico, illustrativo e testuale in lingua originale recuperato ed organizzato con grande precisione storiografica da ‘Association des Amies et Amis de la Commune’ di Parigi, ripercorre le varie fasi della Comune di Parigi, con focus particolari sui protagonisti. Sono disponibili il catalogo in lingua italiana e il libricino con la traduzione. Inoltre, lunedì 17 aprile, alle 17, è prevista una conferenza sui temi della mostra a cui parteciperanno Laura Ruocco, segretaria Spi Cgil, Ivano Bosco, segretario Spi Cgil Liguria, Federico Del Marro, Centro di documentazione Logos e Alessandro Santini, di GenovaSolidale. Letture a cura dell’attrice Fabrizia Fazi.