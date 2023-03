Logistica nei trasporti e innovazione "Puntare forte sulla digitalizzazione E’ il futuro del settore ferroviario"

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale partecipa con Assoporti a LetExpo 2023, in svolgimento in questi giorni presso il polo fieristico di Verona. L’evento, alla sua seconda edizione, mette al centro il mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese, con il fine di promuovere una cultura che accompagni la transizione verso una mobilità e un’economia più sostenibili. Numerosi i convegni che coinvolgono operatori del settore e rappresentanti istituzionali. Alla kermesse è intervenuto il segretario dell’AdSP, Federica Montaresi, nel corso di un incontro organizzato da Ram, Rete Autostrade Mediterranee, società in house del Mit-Ministero delle Infrastrutture, che supporta lo stesso nell’espletamento delle funzioni di soggetto attuatore per la gestione dell’implementazione della Pnl-Piattaforma Logistica Digitale Nazionale. Nel corso dell’evento, ’Digitalizzazione e fondi europei: idee e proposte progettuali’, aperto da Ivano Russo, Amministratore Unico di Ram Spa e da Luca Pentrella, DG per le politiche integrate di mobilità sostenibile del MIT, Montaresi ha sottolineato come l’AdSP del Mar Ligure Orientale abbia sempre approcciato il tema dell’innovazione in senso strategico.

"Siamo impegnati nello sviluppo della Port Community System anche in ottica PLN, utilizzando la progettazione europea per avviare ulteriori sviluppi innovativi. In particolare, siamo capofila nel progetto europeo Smile che investe i temi della digitalizzazione in ambito ferroviario, del digital twin, dei corridoi doganali e del monitoraggio dei parametri ambientali: l’innovazione deve andare di pari passo con la sostenibilità". Presente anche l’onorevole Maria Grazia Frija, in rappresentanza della Commissione Trasporti della Camera. "La fiera LETExpo ha ribadito come il mondo dei trasporti sia realtà solida e complementare allo sviluppo del Paese – ha detto Frijia – È stato importante vedere sinergia tra imprese e istituzioni per implementare digitalizzazione e intermodalità nei processi. Nella mia attività in Parlamento e Commissione Trasporti, continuerò a seguire e promuovere questo “fare sistema” (come nel caso di Ram) nella convinzione che per lo sviluppo del settore trasporti sia fondamentale coniugare lo sviluppo economicooccupazionale con la sostenibilità ambientale"