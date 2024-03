L’odissea dei giovani per conquistarsi l’indipendenza

L’Italia è sempre di più un paese di/per anziani: secondo l’Istat, nel 2050 saranno il 35% della popolazione. E i giovani? Ne abbiamo parlato con Chaimaa, una ragazza marocchina cresciuta in Italia. "Sento l’Italia come il mio Paese: tutti i miei amici sono italiani, le cose che amo e i miei legami appartengono a questo Paese, dove un giorno vorrei crescere i miei figli, ma non so se sarà possibile: vedo ragazzi della mia età andarsene (tra il 2011 e il 2021 circa 337mila gli italiani tra i 20 e i 34 anni siano emigrati), per gli stipendi bassi e la vita troppo cara. Vedo studenti mollare tutto perché impossibilitati a reggere le rette delle scuole/università e gli affitti da capogiro. Come farò un giorno a comprarmi una casa? I mutui sono roba da ’ricchi’: con contratti di lavoro di qualche mese non puoi avere finanziamenti. Sogno un’Italia diversa, che aiuti a crescere. Voglio terminare i miei studi, diventare architetto e avere uno studio mio. Noi giovani, dobbiamo crederci: l’Italia saremo noi. E la ricetta universale per la felicità? Artiom, 19enne moldavo della Transnistria, la vede impossibile: "Per me, ora la felicità sta nel lavoro e nel mio gioco di ruolo preferito, tenendo lontana la guerra e le altre preoccupazioni". Anche perché – come dice Aissatou, 18enne senegalese - i problemi non si risolvono preoccupandosi. Chi si preoccupa sembra più responsabile, ma non è così... È più importante saper affrontare il problema quando si presenta. Se possibile, senza perdere il sorriso".