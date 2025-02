Lo sport trasforma gli spazi e unisce la città

Lo sport ha il potere di unire le persone, risvegliare speranze e favorire l’integrazione sociale superando le barriere culturali, sociali ed economiche. Insegna valori fondamentali come solidarietà, lealtà e rispetto: principi essenziali per una società sana. Le attività ad esso legate sono anche un motore di rigenerazione urbana e spesso ha un ruolo cruciale nello sviluppo di una città. Oggi si punta sullo ’sport urbanism’, integrando la pratica sportiva in spazi pubblici accessibili a tutti.

Alla Spezia vari interventi mirano a riqualificare aree urbane attraverso la creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e skatepark. L’amministrazione comunale, con le associazioni sportive, organizza eventi come Lo sport in piazza e Vivicittà, i Campionati italiani assoluti di atletica leggera al centro sportivo Montagna e i Campionati assoluti di scherma al Palamariotti, che favoriscono la coesione sociale e stimolano l’economia locale.

Molte iniziative sportive sono finanziate da aziende e negozi e portano alla riqualificazione di zone urbane con progetti all’insegna della sostenibilità e del benessere, come la realizzazione di una palestra per il fitness nel parco della Maggiolina e il campo da basket nel parco del Due Giugno. Il progetto Futuro Aperto, finanziato dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e dalla Fondazione Carispezia, offre ai giovani tra i 12 e i 17 anni l’opportunità di crescere in un contesto inclusivo e stimolante, promuovendo la socializzazione attraverso attività sportive.