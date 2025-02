Lo sport: strumento di benessere e inclusione

Lo sport è l’arma per combattere disuguaglianze sociali, razziali, fisiche e psicologiche. Grazie all’attività fisica i ragazzi possono mantenersi in forma divertendosi: con il movimento vengono contrastati alcuni problemi di salute, come l’obesità che sempre più affligge la nostra società. Quando scendiamo in campo, in palestra o in piscina, ci liberiamo di ogni pensiero perché lo sport rappresenta un momento di svago, spesso è il momento più atteso della giornata: per noi lo sport è passione, un modo per sfogarsi, per staccare la mente e togliersi lo stress di dosso. All’interno delle società sportive nascono nuove amicizie, si impara a non discriminare nessuno e ad aiutare i compagni in difficoltà; lo sport è quindi un alleato per il nostro benessere psicofisico.

Anche nelle scuole si pratica sport. Nella nostra, due volte l’anno, viene organizzato un torneo di calcetto: aperto a tutti, maschi e femmine, partecipano sia coloro che praticano calcio sia coloro che non hanno mai toccato palla. Non importa da dove vieni o quanto sei bravo, ciò che conta è la squadra, il desiderio di divertirsi e giocare insieme. Ogni classe crea la propria formazione, la propria maglia e chi non gioca fa il tifo per i compagni. È un momento bellissimo perché porta a rafforzare i rapporti all’interno della classe: si respira un’aria di competizione sana e di vera inclusione. Vi invitiamo a fare sport perché è una vera e propria medicina per anima e corpo.