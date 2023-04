Lo Spezia punta forte su Follo Obiettivo sulla cittadella sportiva Gestione e progetti di ampliamento

Una sola offerta, ed è quella dello Spezia Calcio. Il bando lanciato dal Comune di Follo per la gestione dello stadio comunale, del campo sussidiario a 11 e delle strutture ad esse collegate si è chiuso con la sola partecipazione della società di via Melara, decisa non solo a confermare la propria presenza negli impianti della cittadella sportiva, ma anche ad ampliarla con investimenti per creare nuove strutture sportive e migliorare quelle esistenti. Ieri mattina, in municipio, l’apertura del plico inviato dallo Spezia Calcio, con l’avvio dell’analisi documentale da parte della commissione di gara presieduta dal segretario comunale Paolo Valler e composta anche dai geometri comunali Andrea Terribili e Carlo Ferrari.

La verifica dell’offerta si concluderà la prossima settimana, il Comune in caso positivo procederà con l’assegnazione degli impianti e la stipula del contratto, dando seguito a un ‘legame’, tra Spezia e territorio della bassa Val di Vara, che va avanti da ormai 10 anni. Il bando di gara predisposto dagli uffici comunali, in virtù di una concessione di nove anni rinnovabile per altri nove, fissava in 48mila euro oltre iva il canone annuale (a base di gara) da corrispondere al Comune, per un valore complessivo di base stimato in 864mila euro più iva, ma soprattutto prevedeva la possibilità, per l’aggiudicatario, di investire ulteriormente per ampliare le strutture sportive. Nel mirino, da tempo, c’è la zona dell’ex maneggio comunale: una volta realizzati i nuovi argini a protezione della zona sportiva e artigianale di Pian di Follo, l’area sarà svincolata sotto il profilo idrologico, sbloccando la possibilità di realizzarvi un nuovo campo da calcio a 11. Una settimana fa, Regione Liguria con un decreto ad hoc ha disposto l’occupazione d’urgenza, preordinata all’espropriazione, delle aree interessate dal progetto di realizzazione delle difese spondali lungo il Vara, "in considerazione della necessità di realizzare le opere di messa in sicurezza idraulica" si legge nel documento della Regione. Il progetto di ampliamento dell’area cui starebbe da tempo lavorando lo Spezia non si limiterebbe tuttavia solo alla realizzazione del nuovo campo, ma anche a investimenti finalizzati al miglioramento complessivo delle strutture sportive e di servizio esistenti, come ad esempio la palestra e la mensa a disposizione di giocatori e staff.

mat.mar.