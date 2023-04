’Lo specchio dell’anima’ ProDanza al Teatro Civico Il ricavato andrà al Perioli

L’occhio non è solo un organo, ma pure un simbolo archetipico dell’umanità, ricorrente in tutte le epoche storiche e nel complesso eterogeneo delle culture mondiali. ProDanza torna in scena al Teatro Civico, dopo il periodo di stop imposto dalla pandemia, con uno spettacolo dal titolo ‘Lo Specchio dell’anima’. Lo fa per beneficenza, sabato a partire dalle 21, a sostegno del Comitato assistenza malati dell’ingegner Perioli, a cui sarà devoluto il ricavato della performance. Lo show, si configura come un docu-show, un documentario a passi di danza che indaga le sfaccettature di quello che è forse l’organo di senso più importante per l’uomo: l’occhio. L’occhio ha permeato a tal punto l’umanità da essere presente in molte delle metafore più comuni, nei proverbi e nelle simbologie di tutte le etnie. "Abbiamo pensato a uno spettacolo che potesse sollecitare la curiosità di un pubblico vasto – spiega Valeria Antonini, direttrice di ProDanza – . Per questo abbiamo costruito un percorso narrativo attraverso il quale lo spettatore sarà accompagnato da una guida, il bravissimo Roberto Alinghieri, attraverso la molteplicità di significati che l’occhio assume nella nostra quotidianità. Con le mie collaboratrici (siamo un team tutto al femminile) abbiamo fatto un approfondito lavoro di ricerca che ci ha portato a questo concentrato di concetti, passi di danza e note che offriamo allo spettatore che vorrà condividere con noi la serata". Oltre a Roberto Alinghieri, ha collaborato al progetto anche la Compagnia degli Scarti per la regia luci. Le coreografie, ideate da Valeria Antonini, Ginevra Godani, Marta Castello, Elisa Reniero e Michela Godani, sono eseguite dal giovane corpo di ballo di ProDanza composto da 35 giovani danzatrici tra i 10 ed i 18 anni. L’ intero ricavato andrà, quindi, a sostegno dell’operato del Comitato assistenza malati dell’ingegner Perioli che, da decenni, è al fianco della cittadinanza con impegno sempre maggiore. "È un piacere oltre che un dovere morale – conclude Antonini –, sostenere chi da anni è al servizio delle persone nei momenti in cui si è più fragili. Il Comitato rappresenta una risorsa preziosa per la nostra provincia di cui tutti possiamo avere bisogno ed è giusto quindi, secondo noi, sostenerlo, per cui ci auguriamo che anche la città manifesti la propria vicinanza a questa realtà". I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Civico, con ingresso da via Carpenino, oggi dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, nei prossimi giorni soltanto alla mattina. Per informazioni contattare il numero di telefono 0187 727521 o inviare una mail a [email protected]

Marco Magi