Lo show itinerante dei MagicaBoola. In piazza Garibaldi arriva Radio Bruno

Una serata di festa con... la testa sulle spalle. Il fine anno a Sarzana sarà ricco di iniziative e spettacolo con la raccomandazione di viverle in allegria e con un’ordinanza firmata dalla sindaca Cristina Ponzanelli che impone una serie di divieti sull’asporto di bottiglie di vetro. Domani nel centro storico si attende l’arrivo del 2024 in compagnia dei ’MagicaBoolaBrass Band’ (nella foto), gruppo versatile protagonista di uno spettacolo itinerante che dalle 20 fin dopo la mezzanotte si muoverà suonando nelle vie del centro storico. L’organizzzionedella serata è curata da Tag-Progetti Culturali. In piazza Garibaldi invece la musica inizia già alle 16 con Radio Bruno in un susseguirsi sul palco di animatori e dj mentre dalle 22 il protagonista sarà lo showman Sandro Pozzi che darà inizio al conto alla rovescia. L’organizzazione della serata è a cura di Jux Tap e di Pimpa Staff Eventi. Il nuovo anno sarà accolto invece lunedì, 1 gennaio, con il tradizionale concerto degli auguri organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra alle 21. Sul palco della sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra l’orchestra ’Ensemble Symphony Orchestra’ eseguirà brani della tradizione musicale. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione contattando [email protected] oppure il numero 335-5857488.