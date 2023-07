Lo show di Zaffarano da Milano alla Skaletta

Nuovo appuntamento del venerdì con Skaletta Stand Up, la rassegna dedicata alla comicità della Skaletta Rock Club, che continua anche in estate. Ospite stasera nell’Arci di via Crispi 168 sarà Matteo Zaffarano, classe 1984, che dopo essersi dedicato a danza e musica, è approdato alla formula della stand up comedy. Un cammino nella risata partito dal 2015, cavalcando l’onda dei rari open-mic di Milano. È la sua occasione, da lì si distingue e conquista la ribalta, fino a partecipare alle ultime tre stagioni del programma ’Stand-Up Comedy’ su Comedy Central e a diverse serate allo storico Zelig di Milano. Nella città meneghina organizza e presenta due serate a settimana al Circolo San Luis e Gené, in cui ospita comici di tutta Italia e torna alla formula che ha fatto la sua fortuna: seleziona talenti emergenti negli open-mic. E non finisce qui: non solo sul palco, ma anche con la penna continua le sue attività sulla via della risata. E’ anche ghostwriter e ha organizzato workshop di scrittura comica. È ora impegnato con il suo spettacolo nelle principali città italiane, oggi a Spezie.

C.T.