Lo scrittore Genovesi da Sunspace con ’Mie magnifiche maestre’

Fabio Genovesi, autore toscano amato per il suo stile narrativo ironico e profondo, voce Rai per Giro d’Italia e Tour de France, porterà oggi al Sunspace di via Sapri il suo romanzo ‘Mie magnifiche maestre’, un omaggio alle figure femminili che hanno segnato la sua formazione personale e creativa. Donne comuni, concrete, lontane dagli stereotipi, che con il loro esempio hanno trasmesso un sapere autentico e rivoluzionario. Con la sua voce unica e inconfondibile, Fabio Genovesi ritorna in Versilia per raccontarci delle sue maestre. Sua madre, sua nonna, le sue zie e le loro amiche, donne che non hanno scalato l’Everest o scoperto la penicillina, ma hanno saputo disegnare portenti che la Storia non ha registrato perché le manca la sensibilità. Donne che nelle loro vite ingarbugliate non hanno fatto grandi cose, ma hanno fatto cose grandi. E non smettono adesso che sono morte: eccole tornare nei sogni quando c’è bisogno di loro. "Perché niente finisce morendo, niente sognando: tutto è sempre vero, e sempre vivo. Brucia e scintilla in queste magnifiche maestre, nelle lezioni che ci donano, e dentro di noi". Vengono nei suoi sogni, perché sono morte. Ma se c’è una cosa che gli hanno insegnato è che i sogni non sono la fine della realtà, come la morte non è la fine della vita. In realtà gli hanno insegnato molto altro, solo che Fabio era troppo piccolo per apprezzarlo. Tutto preso a seguire i suoi zii marinai e avventurieri, grandi maestri di vita ‘maschia’ quando lui un maschio cercava di diventare. Adesso però è un tempo diverso, e tornano da lui le diverse lezioni delle zie. Silenziose e insieme così forti, sagge e folli, divampano nelle sue notti. Ognuna un sogno, un ricordo e una scoperta, una stella trascurata che torna a luccicare. L’evento, con inizio alle 18.30, è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al 379 2007136 o a [email protected] (disponibili anche per le informazioni). Marco Magi