Lo sciopero del panino. Scuola, mensa nel mirino . Protestano le famiglie

La mensa non convince studenti e famiglie, e a scuola scatta lo ’sciopero del panino’. È accaduto alla scuola primaria della ’Manzoni-Ungaretti’ di Ceparana, dove il malcontento di numerose famiglie circa la qualità del servizio di refezione scolastica è sfociata, lunedì, in una vera e propria protesta, con svariate decine di genitori che hano disdetto temporaneamente il servizio: c’è chi ha consegnato ai propri figli un panino da mangiare all’ora di pranzo, e chi invece alle 13 si è recato a scuola per prelevare il figlio, farlo mangiare e poi riportarlo a scuola per le lezioni pomeridiane. Una situazione, quella di Ceparana, che si trascina da mesi, con tante famiglie insoddisfatte: le prime proteste risalgono alla fine di ottobre, e avevano portato a un leggero miglioramento del servizio; tuttavia, al ritorno dalle vacanze, i disservizi si sono ripetuti, con i genitori che hanno deciso di passare all’azione. Lo ’sciopero del panino’ avvenuto lunedì, cui hanno aderito oltre un’ottantina di famiglie, ha ovviamente lasciato il segno, tanto che da giorni alcuni rappresentanti del Comune si stanno recando a scuola per verificare la mensa. Non solo. Martedì mattina, nel registro scolastico online, l’Isa20 con una circolare ha di fatto vietato la possibilità di consumare a scuola per pranzo pasti diversi da quelli serviti alla mensa, ma contestualmente ha aperto alla possibilità di varare un regolamento per permettere agli studenti di mangiare a scuola il pasto portato da casa. Martedì pomeriggio, il via libera dal Consiglio di istituto alla redazione del documento. "Pur comprendendo le ragioni che inducono diverse famiglie a non usufruire della mensa scolastica – si legge nella circolare – allo stato attuale non è possibile autorizzare il consumo del pasto portato da casa. I genitori possono, temporaneamente, prelevare i figlida scuola e riportarli dopo pranzo". Cosa che, effettivamente, anche ieri diverse famiglie hanno fatto. "Stiamo monitorando, amministratori e funzionari stanno andano a mangiare tutti i giorni in mensa, spesso a sorpresa, e mi pare che la qualità sia nella norma – afferma il sindaco Alberto Battilani –. È evidente che la scorsa settimana ci siano stati problemi, sopratutto nel secondo turno. Ci siamo confrontati con la dirigenza scolastica, il pasto da casa, che a oggi non è previsto, non può essere una costante o la soluzione, ma dobbiamo lavorare tutti affinchè si arrivi con la società ad avere un buon servizio. Da inizio anno c’è una platea di utenti che non si è mai lamentata, ma noi ascoltiamo tutti. Autorizzeremo i genitori che vogliono verificare di persona il servizio pur non facendo parte del comitato mensa, siamo pronti a valutare l’ipotesi di cambiare alcune tipologie di alimenti. Lavoreremo con il comitato mensa, che è lo strumento riconosciuto per la risoluzione di questi temi".