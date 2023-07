Lo scheletrone di San Venerio Il Tar stoppa la maxi sanzione

Scheletrone di via San Venerio, il Tar congela la maxi sanzione. Il tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto l’istanza di sospensiva presentata dalla San Venerio Immobiliare nell’ambito del ricorso contro l’ordinanza con cui nel marzo scorso il Comune della Spezia, recependo la sentenza del Consiglio di stato – che aveva di fatto confermato la sentenza del Tar favorevole alla società immobiliare contro l’ordinanza di demolizione vergata da Palazzo civico nel gennaio 2018 –, aveva ordinato alla San Venerio il pagamento di una sanzione di 1.320.000 euro, sulla base di una norma del Testo unico sull’edilizia che permette la possibilità di ‘sanare’ l’attività edilizia eseguita sulla base di un permesso di costruire prima rilasciato e poi annullato dalla pubblica amministrazione, ovvero la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Per i giudici amministrativi "a un primo esame, e fatti salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, paiono assistite da elementi di fumus talune delle censure sollevate con i motivi di ricorso, concernenti i criteri posti alla base della determinazione del valore venale delle opere realizzate compiuta dall’Agenzia delle entrate. Sussiste il periculum in mora, tenuto conto dell’ingente importo della sanzione irrogata e del fatto che la ricorrente è una società immobiliare costituita al solo fine di realizzare l’intervento edilizio in questione".

I giudici hanno fissato al 31 gennaio del prossimo anno l’udienza per la trattazione del merito del ricorso. Nello stesso giorno sarà discusso anche l’altro ricorso presentato sulla vicenda del maxi complesso residenziale oggetto di una battaglia legale lunga dieci anni, ovvero quello presentato da uno dei proprietari delle abitazioni confinanti che, oltre dieci anni fa, si erano opposti a suon di carte bollate alla costruzione del nuovo complesso residenziale. Il residente si è rivolto al Tar per chiedere non solo l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione già entrata nel mirino della società immobiliare, ma anche la cassazione di quella vergata nello stesso periodo da Palazzo civico, nella quale cui si intima alla San Venerio la demolizione di una parte del fabbricato, quella "a minor distanza di dieci metri dai fabbricati limitrofi". Nel ricorso viene infatti chiesta la demolizione totale dell’edificio.

mat.mar.