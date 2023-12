Lo scarico industriale è abusivo. Denunciato commerciante d’auto

Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale ha denunciato il responsabile del punto vendita spezzino di una nota concessionaria di auto. L’ipotesi di reato è quella di danno ambientale, a seguito di immissione nel suolo di acque reflue provenienti da scarico industriale mai autorizzato. Le indagini sono state avviate quando gli agenti hanno effettuato sopralluogo per una irregolarità amministrativa in ordine alla dichiarata superficie effettiva di vendita che, per gli uffici comunali era incongruente rispetto ai tributi versati. Nell’occasione veniva constatato che un dipendente stava effettuando il lavaggio di un veicolo destinato alla vendita con idropulitrice e detergenti vari nel piazzale della concessionaria e lo scarico era immesso tale e quale nel suolo, dove si disperdeva. Ora il titolare denunciato per scarico industriale non autorizzato rischia la pena deda due mesi a due anni o l’ammenda da 1.500 a 10.000 euro.