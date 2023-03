Lo sbarco di Centrofarm Due esercizi rilevati in città

Due storiche farmacie del centro cittadino sono state rilevate da uno nuovo operatore sulla rotta dell’espansione in Italia per dar vita ad una vera e propria catena. Le farmacie sono la Croce Bianca di piazza Sant’Agostino 13 e la Bedini di via Prione 124 distanti fra loro meno di 100 metri con una lunga storia di famiglia alle spalle: da una parte la conduzione ad opera dei fratelli Giorgio e Paolo Carletti, dall’altra Francesco Baldazzi. A rilevarle è stato Centrofarm Holding SpA, con sede a Firenze, ceo Cristina Zanchi e un ambizioso programma di sviluppo. Questo, iniziato lo scorso anno, è già passato da Toscana, Marche e Lazio con l’acquisizione di una decina di farmacie. Il proposito dichiarato nel sito è quello di traguardare la messa in reta di 350 farmacie nel 2030. La filosofia è quella di "trasformare la farmacia da punto vendita per medicinali a punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la salute e il benessere, dove la persona possa ritrovare il piacere di prendersi cura di sé".

L’acquisizione delle due farmacie spezzine è avvenuta in rapida successione: il primo e 15 febbraio. Elenora Frascadore, 28 anni, dirige la Croce Bianca. Conferma le voci della staffetta che ci hanno portato alla ricerca del riscontro e rilancia: "Un’operazione nella continuità del servizio storicamente apprezzato nel cuore del centro cittadino. Ma anche un’operazione aperta alla sfida della crescita dei servizi che già ruotano e sempre più ruoteranno attorno alle farmacie nel loro essere presidi sanitari sul territorio: luoghi di cura e prevenzione che promuovono opportunità per la salute dei cittadini" dice, annunciando la strategia logistica di gruppo alla luce dell’effetto tandem con la farmacia Bedini.

"La prospettiva è quella di unificare l’offerta imprenditoriale sotto un’unica partita Iva e di specializzare i due siti sul piano delle funzioni, alla luce di spazi e viabilità urbana. La farmacia Bedini di via Prione, in pratica attigua al parcheggio di piazza Beverini, dispone di ampi spazi alle spalle del bancone e lì potranno essere erogati tutta una serie di servizi all’utenza, in convenzione con l’Asl e non. La farmacia Croce Bianca svilupperà le funzioni in materia di vendita di farmacie e altri prodotti per il benessere", dice la direttrice rimandando al sito internet per meglio apprezzare la logica di azione prospettata nella forma dell’interlocuzione diretta verso l’utenza: "Ognuno di noi è diverso; e per questo che crediamo in un servizio personalizzato. I nostri farmacisti ti aiuteranno a capire di che cosa hai bisogno. Puoi avvalerti dei nostri servizi screening genetici per avere un’informazione personalizzata del tuo corpo".

C.R.