Lo psicologo "Prigionieri delle emozioni"

Abbiamo chiesto a due esperti che lavorano in équipe cosa ci sia dietro a questa realtà dolorosa. Lo psicologo e psicoterapeuta Alessio Novarelli spiega come siano intimamente connessi alla personalità, agli aspetti emotivi, cognitivi e relazionali. "Le persone che ne soffrono presentano una forte difficoltà a regolare le proprie emozioni, sentono di non essere capaci di controllare i rapporti personali e gli eventi in generale, di conseguenza assumono comportamenti disfunzionali che non sono altro che strategie alternative, autonome ed indipendenti utilizzate per gestire le emozioni che non si vogliono vivere". Da qui, l’illusione di poter spostare sul cibo il controllo che pensano di non aver sulla propria vita, visto "non tanto come un problema, bensì come una soluzione". Nell’insorgenza del disturbo interagiscono le ‘4P’: fattori predisponenti – presenza di familiari che ne soffrono, bassa autostima, insoddisfazione del proprio corpo –, precipitanti – scatenano il disturbo in conseguenza di un trauma, un lutto, un fallimento –, perpetuanti – controllo del peso, della forma del corpo e dell’alimentazione, impediscono il ritorno alla normalità – e protettivi, che impediscono al disturbo di svilupparsi o peggiorare (capacità di superare un momento critico, far affidamento su relazioni familiari od extra positive). Quanto pesa la società odierna nell’insorgenza dei Dca? "Senz’altro tra le caratteristiche socioculturali si segnala il ruolo della cultura dei paesi industrializzati, con forte accezione positiva verso la magrezza contro la considerazione negativa della condizione di sovrappeso. Ma a mio avviso sarebbe più opportuno soffermarci sulle tematiche della fase adolescenziale, nella relazione tra autonomia e dipendenza, periodo in cui gli adolescenti cambiano e ricercano un nuovo proprio ’script’, ossia una sorta di copione, omologandosi spesso alle norme virtuali di un gruppo che sta in un clic, con la finalità di sentirsi indipendenti dagli adulti" continua Novarelli, che lavora in team per assistere chi è affetto da Dsa, forte di una preparazione ad hoc.

"Dopo aver frequentato un master universitario di secondo livello presso Istituto Miller, aver operato come tirocinante psicoterapeuta per 4 anni presso una struttura residenziale ad alta criticità nell’ambito dei disturbi alimentari a Pisa, in qualità di psicologo psicoterapeuta ogni mio intervento è adattato e cucito addosso alla singola persona o sistema familiare, poiché non si può pensare ad un tipo di intervento generalizzato e standardizzato per tutti i casi".

C.T.