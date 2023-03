Live di Bamboccioni alla Pieve per il disco ‘Play the Joker’

Chitarrista e polistrumentista, votato come uno dei migliori musicisti internazionali nel magazine ‘Twoj Blues’ in Polonia. È Marco Bamboccioni, protagonista del live in programma stasera, dalle 21.30, sul palco del Big Boss Man di Salita Castelvecchio alla Pieve, per presentare il suo ultimo disco ‘Play the Joker’. Il suo suono originale unisce il caratteristico blues, il rock del sud e il soul degli Stati Uniti. Marco Bartoccioni, maestro di molti strumenti, esprime il sentimento delle sue radici italiane unito al suo amore per la musica del sud americano su chitarra acustica, steel guitar, mandolino, dobro e banjo. Tra le sue collaborazioni, passate e presenti, ricordiamo quelle con Teresa De Sio, Shanna Waterstown, Mike Greene e tanti altri. Ulteriori info allo 0187 302686.

m. magi