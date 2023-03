Litiga con la fidanzata e ingerisce farmaci e alcol Salvato al volo dai poliziotti

Ha tentato di togliersi la vita dopo una lite con la fidanzata, ingerendo farmaci e poi minacciando di buttarsi dalla finestra dell’abitazione, ma è stato salvato dalla polizia, intervenuta grazie alla provvidenziale telefonata della madre della ragazza. È accaduto l’altro ieri in città: protagonista della vicenda un giovane appena maggiorenne che, a seguito di una lite con la fidanzata, aveva manifestato la volontà di farla finita ingerendo una notevole quantità di medicinali da banco che la madre della giovane custodiva all’interno dell’appartamento, in combinazione con sostanze alcoliche. Proprio la telefonata della donna ha allertato la Questura: sul posto in pochi minuti si è portato l’equipaggio della volante, che dopo essere riuscito a entrare nell’abitazione, con un’azione fulminea si è precipitato in cucina per bloccare il giovane: mentre il capopattuglia si è frapposto tra il ragazzo e la finestra, l’altro operatore, un giovane agente da pochi anni in servizio, è riuscito con movimenti rapidi a bloccare e a contenere in sicurezza il ragazzo, fisicamente prestante, che provava senza successo a divincolarsi sbracciando e cercando di eludere la presa. Una volta assicurato, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, entrambi gli operatori tentavano a più riprese ma invano di calmare il giovane, che una volta trasportato al pronto soccorso del Sant’Andrea, è stato sottoposto a una lavanda gastrica per eliminare ogni potenziale rischio causato dall’ingestione dei farmaci, per poi essere ricoverato con prognosi riservata in Medicina d’urgenza del nosocomio cittadino, al fine di evitare l’insorgere di fatali complicazioni epatiche. A seguito della somministrazione delle prime cure, le condizioni del ragazzo sono migliorate, col giovane fortunatamente fuori pericolo.