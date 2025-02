Lite Peracchini-Bucci. Dem all’attacco sul Tpl: "Sindaco impugni al Tar il riparto delle risorse"

Tiene banco la lite tra il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e il governatore della Regione Liguria, Marco Bucci sulla riduzione delle risorse aggiuntive per il Tpl spezzino. La notizia, pubblicata in esclusiva ieri da La Nazione, della lettera inviata da Peracchini a Bucci nella quale si sollecitavano correttivi alla ripartizione delle risorse, con tanto di avviso da parte del presidente provinciale e sindaco della Spezia che in assenza di modifiche "appare molto difficile poter sostenere una linea amministrativa concordata ed inerte con la nuova ripartizione da parte di questa amministrazione", ha trovato l’immediato affondo del Partito democratico. Il gruppo comunale del Pd (nella foto in basso, il consigliere Marco Raffaelli) che sul tema del trasporto pubblico locale assieme agli altri gruppi di minoranza ha presentato un ordine del giorno che sarà discusso lunedì in consiglio comunale, è tranciante. "Pur essendo soddisfatti di aver indotto Peracchini ad una prima azione in difesa del servizio e del territorio, ci chiediamo cosa sarebbe successo se noi, come opposizioni, non avessimo denunciato pubblicamente tale pesante e ingiustificata penalizzazione. La lettera è però stata respinta immediatamente al mittente, da parte di un Bucci imperturbabile. Non possiamo accettare che Spezia venga calpestata in questo modo: pertanto, – dicono i consiglieri – chiediamo già ora al sindaco e presidente della Provincia di contrastare ancora più efficacemente il provvedimento di Bucci, arrivando finanche ad impugnarlo davanti al Tar, in conseguenza della ripartizione illogica ed ingiusta che prevede. Se ciò non verrà fatto allora dovremmo amaramente constatare di esserci trovati di fronte ad una presa in giro". Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale dem, Davide Natale, per il quale "Peracchini ha trovato finalmente il coraggio di scrivere a Bucci per sollevare qualche obiezione. Ovviamente dopo dieci giorni dal varo della norma. Martedì in consiglio regionale si vota il nostro ordine del giorno: vedremo chi pensa solo al proprio futuro politico e chi pensa al bene dei cittadini".

Matteo Marcello