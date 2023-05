Lite con il coltello Feriti tre giovani

Tre giovani, tra cui un minore, hanno riportato ferite da taglio in seguito a una lite scoppiata l’altra sera in strada nel quartiere Umbertino. Teatro degli scontri, avvenuti attorno alle ore 19, è stata via Roma rimasta anche a lungo chiusa al transito dalle forze dell’ordine prontamente intervenute per riportare la calma.

Il ferito più grave è un minore che è stato portato in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso, le sue condizione comunque non sono gravi. Un altro giovane che presentava una ferita da taglio è stato medicato sul posto, mentre un terzo ferito si sarebbe allontanato di proposito per non essere identificato. La squadra volante della polizia ha identificato entrambi i feriti che hanno minimizzato sulle cause della lite, adducendo futili motivi. Ma le indagini sono in corso e non si escludono novità.