L’istrionico Dix porta in scena. Dino Buzzati

La stagione di prosa al Teatro degli Impavidi di Sarzana riprende martedì 9 e mercoledì 10 gennaio con l’istrionico Gioele Dix, che debutta in prima regionale con ’La corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo’, prodotto da Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Giovit e ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria. Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Questo è lo spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, che dà il via a un inedito viaggio teatrale grazie al quale Dix parla (anche) di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze con ironia e gusto del paradosso, condividendo il palcoscenico con Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa.