Liste di attesa, arriva il sondaggio Sei mesi per un esame diagnostico Pd: "C’è grave carenza di medici"

Un quadro a tinte fosche quello dipinti da QuorumYoutrend, ilportale italiano che racconta il nostro tempo. E in alcuni casi anche i sondaggi come quello realizzato per il gruppo consiliare Pd del consiglio regionale lòigure. Sotto esame lo stato di salute della sanità Ligure e in particolare delle liste di attesa. "In Liguria – è scritto – 7 personeu su 10 ritengono difficile ottenere una visita medica in tempi ragionevoli e 3 liguri su 4 definiscono i tempi di attesa per una prestazione medica lenti, mentre quasi 9 liguri su 10 si sono trovati almeno una volta a doversi inserire in liste d’attesa che ritenevano troppo lunghe. Per colmare le carenze il 57,4% dei liguri ricorre a strutture private, mentre il 5% rinuncia a curarsi (sopratrutto i disoccupati). Lo studio ha interessato 804 cittadini a cui è stato chiesto cosa pensano e qual è la loro esperienza rispetto ai servizi sanitari nella nostra Regione, dai tempi di attesa per una visita o esame alle distanze dal luogo di cura, fino a un giudizio sulla medicina territoriale e la possibilità di istituire lo psicologo di base.

"Per quanto la lentezza sia un concetto soggettivo che varia da persona a persona e da caso a caso – osserva Davide Policastro, responsabile delle ricerche di QuorumYoutrend – il fatto che un cittadino ligure su tre dichiari di essersi trovato nell’ultimo anno davanti a liste d’attesa superiori ai 6 mesi dà un fondamento oggettivo a questa percezione. Questo problema viene generalmente risolto dai liguri con il riscorso a strutture private -come ha fatto il 57,4% di loro quando si è trovato di fronte al problema –, mentre solo in seconda battuta viene accettato il posto assegnato -23,2%". Accanto alla lentezza, una parte dei cittadini liguri fa i conti anche con le distanze dai luoghi di cura: il 23,6 per cento degli intervistati si è dovuto curare fuori dalla propria Asl di appartenenza e che non trova appuntamento vicino casa ricorre a una struttura privata.

Per il 49,5 per cento le sedi di cura sono ragionevolmente vicine e il 40,5% di coloro che non ritenevano ragionevolmente vicina la sede della prestazione hanno comunque accettato la sede proposta. La medicina territoriale e i medici di base soddisfano il 57,4% degli intervistati. Mentre servizi domiciliari e Pronto Soccorso, sono giudicati insufficienti rispettivamente da un terzo e da quasi il 40% di coloro che ne hanno fatto ricorso". Mentre per quanto riguarda il sistema ospedaliero il problema principale pare la carenza di personale per il 55,6% dei liguri. "Siamo di fronte a un quadro che coinvolge tutta la Regione, comprese le province – dicono i consiglieri regionali del Gruppo Pd Arboscello, Ioculano, Natale, Rossetti e Sanna – i cui dati approfondiremo territorialmente con incontri e condivisione dei contenuti nelle prossime settimane. I problemi risultano molti gravi sia nel ponente che nell’area genovese e nel levante: un indebolimento della sanità che abbiamo registrato nella nostra attività quotidiana sui territori, dove si registra carenza di medici di base soprattutto nell’entroterra, fughe verso altre regioni per esami e prestazioni, oltre la piaga delle liste d’attesa".