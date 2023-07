Liste d’attesa per le prestazioni Pronti sei milioni per abbatterle

Due milioni di euro stanziati per le prestazioni di endoscopia digestiva. "Un ulteriore passo pe la riduzione delle liste di attesa" ha spiegato l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola. Uno stanziamento cospicuo maturato da un confronto con gli specialisti. Ma entra anche nel merito della denuncia lancita da Cisl sui lunghi tempi di attesa. "Il tema delle liste di attesa è una problematica nazionale – spiega l’assessore –. Siamo consapevoli che è necessario un lavoro importante per garantire per tutte le specialità tempi accettabili. dopo i provvedimenti varati tra il 2022 e l’anno in corso. Per potenziare la diagnostica per immagini, Alisa ha formalizzato una manifestazione di interesse che ha portato all’acquisizione di nuove prestazioni del privato convenzionato destinando oltre 6milioni all’abbattimento delle liste d’attesa". Sul recupero di interventi e prestazioni saltate in pandemia, il recupero va dal 90 a quasi il 100 per cento