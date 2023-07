Liste d’attesa e ritardi La Federconsumatori: "Chi può val dal privato Ma c’è chi non si cura"

LA SPEZIA

Sono ben 185 i giorni , in Asl 5, da attendere per fare una colonscopia che dovrebbe invece essere erogata in 10 giorni (classe di priortà B). Attesa di per sé gia interminabile che sale a 350 nel caso in cui la prestazione sia classificata in classe D. Sono invece 274 i giorni che devono trascorrere prima di poter effettuare una mammografia, e questo a prescindere da quale sia la priorità della prenotazione. Per una visita chirurgica vascolare ci vogliono 184 giorni in classe breve e 190 per quella differibile, mentre per una visita gastroenterologica 165 se in classe breve e 176 in caso sia differibile. L’attesa per una visita urologica "scende" a 65 giorni per le prestazioni che dovrebbero essere erogate in 10 e 107 se differibili. Insomma una situazione davvero difficile e dove a pagarne le conseguenze sono soprattutto gli uten ti.

Ed è dall’analisi di questa situazione che ha preso il via la campagna di Federconsumatori “Stop alle liste di attesa“. " I tempi da dover attendere prima di vedere erogata una prestazione comportano anche una serie di disservizi – spiega Federconsumatori – tra cui la mobilità passiva e la necessità per l’utenza che può permetterselo di rivolgersi a strutture private. La salute dei cittadini non può aspettare". Ed è proprio per tutelare le persone e il loro diritto a sottoporsi a visite ed esami nei tempi fissati dalla normativa che Federconsumatori ha deciso di avviare questa campagna nazionale. "Le assunzioni fatte nelle ultime settimane non sono minimamente sufficienti - sottolinea Luca Comiti, Segretario generale della Cgil spezzina – . C’è bisogno di abbattere le scandalose liste di attesa e contrastare la costosa mobilità passiva verso le altre regioni. Ma le liste di attesa non si possono abbattere continuando a dare soldi pubblici ai privati. E’ necessario lo sforzo di tutti, Istituzioni, forze politiche e associative, cittadini per difendere e rilanciare una sanità pubblica, moderna ed efficiente. Una mobilitazione che la Cgil sta portando avanti e che deve essere capillare e continua".

L’iniziativa è partita dal mese di giugno 2023 e si sviluppa sull’intero territorio nazionale grazie alla diffusione capillare degli sportelli della Federconsumatori o tramite segnalazioni online di disservizi subiti dai cittadini da inoltrare all’indirizzo email [email protected] o al numero 0187547273. "Alle segnalazioni dei cittadini seguirà un sollecito alla Asl5 – ha precisato Andrea Benedetto, presidente di Federconsumatori La Spezia – e potranno avviarsi percorsi legali a cura del team di avvocati di Federconsumatori". Si ricorda che Federconsumatori ha anche avviato un proprio monitoraggio improntato agli obiettivi di rilevamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, allo scopo di avere una mappatura autonoma e aggiornata dei tempi di attesa in ogni regione, di individuare criticità ed eventuali meccanismi distorsivi sollecitando soluzioni tempestive. Una questione scottante che Asl sta cercando di affrontare con il “recupero prestazioni“.

"Nei casi in cui non sia stato possibile ottenere una data di prenotazione nel rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta – spiega Asl5 – gli utenti possono contattare il numero 800185466 o inviare una mail a [email protected] Ulteriore possibilità in caso di necessità è data dall’interlocuzione tra medici di famiglia e specialisti ospedalieri.