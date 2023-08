Lions club, parte dal Golfo la maxi camminata solidale per raccogliere fondi

A piedi per 350 km sui sentieri della solidarietà. Il protagonista dell’iniziativa, dalla spiccata valenza umanitaria, è il governatore del Distretto Lions 108Tb, nonché socio del Lions Club Ferrara Estense, Giorgio Ferroni (nella foto) che domani, sabato, partirà dalla Spezia diretto a Comacchio e poi all’abbazia di Pomposa, nei panni del viandante, per una challenge di raccolta fondi destinati alla ricerca per la lotta ai tumori infantili. Chiunque potrà sostenere l’iniziativa ("Due mari di solidarietà"), della durata di dieci giorni, "acquistando" dei chilometri del lungo percorso. Tutto il ricavato sarà destinato alla Fondazione Lcif Lions. L’invito di Ferroni, rivolti ai soci Lions, è quello di diffondere l’iniziativa ad amici e conoscenti "perché dobbiamo fare di tutto per coinvolgere più persone possibili, soprattutto non Lions, per far comprendere loro l’impegno, la passione, la determinazione e la concretezza con la quale affrontiamo le grandi sfide della nostra epoca". Per sostenere l’iniziativa e dare il proprio contributo cliccare sul link https:buonacausa.org causedue-mari-di-solidariet La prima tappa prevede la partenza dalla Spezia (il Lions Club La Spezia degli Ulivi, presidente Mariangela Rebecchi, condivide l’iniziativa) e l’arrivo in giornata a Pontremoli. Poi, nei giorni successivi, gli altri tratti attraverso la Lunigiana e l’Emilia-Romagna fino ad arrivare, lunedì 21 agosto, all’Abbazia di Pomposa dove si terrà la cena conclusiva