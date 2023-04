L’intitolazione ci rende orgogliosi

L’esempio del coraggio, della tenacia e della determinazione di Ilaria Alpi, unita alla passione per le lingue straniere, in particolare l’arabo, tanto affascinante quanto difficile, vorremmo che fosse un esempio, ma anche di più. Vorremmo che fosse un modello da seguire per noi, ma soprattutto per ogni cittadino consapevole.

Ogni persona, grande o piccola che sia, nelle sue possibilità, può e deve mantenere vivo il ricordo di figure come quella della giornalista, che ha sacrificato la sua vita per il suo lavoro, per la sua passione, ma soprattutto, per l’obiettività dell’informazione.

Le giovani generazioni che rappresentano il futuro da costruire hanno bisogno in particolare di riferimenti come questi: guardando a ciò che Ilaria Alpi ha fatto e rappresenta potranno, così, basarsi sull’impegno, il sacrificio, l’onestà morale ed intellettuale di questa giovane ed agguerrita professionista della parola alla ricerca della verità, anche se scomoda.

Perciò è con emozione ed onore che abbiamo accolto la notizia di questa intitolazione alla nostra scuola.