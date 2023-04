L’iniziativa

In occasione della "Settimana per la promozione della lettura" abbiamo invitato nella nostra scuola un giovane ragazzo non vedente, Samuele Marras. Il suo arrivo ci ha incuriosito e inizialmente imbarazzato perché non sapevamo come rapportarci con lui, ma tutto questo è durato pochissimo perché appena ha iniziato a parlare ci ha coinvolti con la sua simpatia e allegria. Forse alcuni si chiederanno come si possa parlare di allegria quando si vive un’esperienza come la sua? Certo all’inizio non è stato facile. Tutto è cominciato nel momento in cui ha deciso di fare una visita agli occhi perché si era accorto di non vedere sempre bene. E qui la grande sentenza: il dottore gli disse che sarebbe diventato cieco a causa di una malattia rara che aveva colpito la retina. Questa notizia lo sconvolse al punto che decise di tenere all’oscuro i suoi amici. Un giorno chiese loro di andare a fare una passeggiata ad occhi chiusi. Ovviamente questa proposta lasciò tutti meravigliati, tanto che iniziarono a ridere su questa idea così fantasiosa. Era arrivato il momento di una spiegazione e per questo decise di raccontare come la sua vita sarebbe cambiata da lì a poco. Il tempo stringeva e voleva esercitarsi. Gli amici non scapparono, anzi gli rimasero e gli rimangono anche ora sempre accanto, così come la sua famiglia. Come annunciato dai medici, la vista calò sempre di più fino ad essere completamente non vedente. Rabbia, domande sul perché di tutto questo, furono le prime reazioni, ma poi capì che doveva trovare una soluzione a tutto questo perché la disperazione non avrebbe fatto altro che peggiorare la sua vita.

Essere cieco non vuol dire che la tua vita sia finita, ma che ne inizia una nuova. Da quel momento si doveva basare tutto non sulla vista, ma sugli altri sensi e sulla memoria. Quindi riprese a sognare e a lottare per i suo futuro. Oggi è un ragazzo felice: insegna canto, suona il pianoforte e frequenta l’università. È proprio questa sua serenità che ci ha trasmesso che ha buttato giù quel muro di imbarazzo e timore iniziale, e ci ha invogliato a rivolgergli una serie di domande senza fine appena ci ha detto che era lì per noi, pronto a rispondere alle nostre curiosità. Ovviamente per prendere la parola non aveva senso alzare la mano ma dovevamo seguire delle regole diverse: chiamarlo, presentarci, e porre la domanda. Nel teatro della scuola così abbiamo potuto ascoltare un susseguirsi di voci che dicevano: "Ciao Samuele, sono … , posso farti una domanda?"