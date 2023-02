Nella biblioteca del liceo classico Costa di piazza Verdi, è in programma giovedì, alle 17, la conferenza su ‘Linguaggio e computer: breve viaggio nella linguistica computazionale’, ovvero come sfruttare le tecnologie del linguaggio per l’esplorazione dei dati linguistici e testuali. Protagonista Chiara Alzetta, ex allieva del liceo, dell’Istituto di Linguistica computazionale Zampolli. L’evento si svolge nell’ambito del ciclo ‘Le conferenze del centenario’ (i 100 anni del Palazzo degli studi Umberto I, si festeggiano il 24 maggio), l’entrata è libera e la presenza vale come titolo formativo per docenti ed alunni.