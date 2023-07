L’indagato per ora non risponde Il pm voleva chiudere subito il caso

La riforma Cartabia impone la narrazione giornalistica al condizionale improntata al concetto di presunzione di colpevolezza. In Procura il caso è ritenuto già risolto ancor prima di una confessione espressa nero su bianco su un verbale. Questione di elementi schiaccianti emersi nell’indagine lampo e di spontanee dichiarazioni rese da Carlo Alberto Rosà Nunez dopo il blitz domiciliare che ha portato, nella sua casa di Napoli, al sequestro di coltello e vestiti, sequestro seguito all’analisi del ’tracciato’ della fuga, da via Corridoni, ripresa dalle telecamere spia del sistema di videosorveglianza del Comune collegate con la centrale operativa del Comando provinciale dell’Arma.

Cosa abbia detto l’indiziato ieri mattina nella caserma dei Carabinieri non è dato di sapere. Ma qualsiasi cosa abbia riferito è "nulla" nella misura in cui le dichiarazioni sono state rese in assenza della figura dell’avvocato difensore, presidio posto a garanzia dello svolgimento delle indagini. E’ quanto ha fatto rilevare l’avvocato Mauro Boni, prima agli inquirenti e poi al procuratore capo Antonio Patrono, che avrebbero voluto chiudere il caso senza troppe lungaggini. La proposta di giornata era quella di un interrogatorio immediato in presenza del legale ma lo stesso, in assenza di deposito delle informative, ha fatto scudo; accaduto dopo una veloce consultazione con l’assistito nella caserma. Non resta che attendere il rituale dell’udienza di convalida del fermo davanti al giudice delle indagini preliminari. Oggi la richiesta sarà formalizzata dal pm di turno, la dottoressa Claudia Merlino. Dal fronte dei familiari della vittima nessuna iniziativa. Il tempo del dolore prevale su quella della tutela mente emergono particolari sui trascorsi di Mohamed Ali Saidi (nella foto). Aveva già ​riseduto alla Spezia una decina di anni fa, sulla base di un regolare permesso di soggiorno. Aveva avuto dei problemi con la giustizia, per reati minori. Nessuna sentenza passata in giudicata che legittimi attribuzioni di fatti penalmente rilevanti. Ne era seguito il trasferimento a Reggio Emilia. Risale a circa un anno fa il ritorno alla Spezia. Nessuna occupazione strutturata per il tunisino, che viveva alla giornata.