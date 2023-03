L’incontro con il pubblico stamani al Pin

‘Bahamut’, lo spettacolo prodotto dalla compagnia RezzaMastrella, va in replica oggi, alle 17.30, al Teatro Civico. I due autori, Flavia Mastrella e Antonio Rezza, incontreranno il pubblico in un evento, ad ingresso libero, alle 11.30 di stamani, al Pin dei giardini, nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, affiancati dal direttore artistico del Civico, Alessandro Maggi. "Il susseguirsi delle vicende – si legge nelle note dello spettacolo – è una costruzione creata con le regole del montaggio cinematografico; Bahamuth si svolge in uno spazio esterno-interno che logora la percezione del tempo e lo reimposta". Per informazioni è possibile contattare l’email [email protected]