L’inchiesta

Vivere al mare offre delle opportunità sportive che chi vive in pianura o in montagna difficilmente potrebbe praticare. Non mancano nel Golfo dei Poeti ragazzi che giocano a calcio, basket, tennis, pallavolo, ma alcuni si avvicinano a sport che li portano a vivere il mare in maniera diversa. Nel nostro territorio ci sono varie associazioni sportive che si occupano di promuovere tali sport, come la vela, il canottaggio, la canoa-polo. Uscire in barca a vela, anche con il freddo invernale, fa vivere emozioni intense, circondati dal suono delle onde, dai colori più vivi e permette, magari, di salutare casa propria da un punto di vista diverso.

La canoa-polo è uno sport di squadra poco conosciuto ma molto divertente e anche difficile. Ogni squadra è composta di 5 giocatori e 3 in panchina, e si gioca in un campo (ovviamente in mare!), stando in una canoa individuale. Lo scopo è fare goal agli avversari, anche se la porta è sospesa sopra l’acqua, come un canestro da basket. Si gioca in 2 tempi da 10 minuti reali, si può giocare la palla sia con le mani che con la pagaia. E’ uno sport molto impegnativo da un punto di vista fisico. La squadra di canoa-polo di Lerici dal 2022 gioca in serie A1 ed è uno splendido risultato. Per chi volesse praticare la vela si consiglia di rivolgersi al Circolo Vela Erix, nato nel 1953 e con la sede sotto al castello. La vela è uno sport che non richiede doti atletiche particolari, ma che insegna a prendersi le proprie responsabilità fin da piccoli. E’ uno sport che insegna a rispettare gli altri, a supportarsi, a fare squadra. Da due anni a San Terenzo è presente una tappa della Coppa Itala 420 di vela giovanile, con oltre 100 equipaggi di ragazzi che riempiono per 3 giorni San Terenzo di barche a vela e di gioia.

Non manca poi la voga con il Palio del Golfo. Noi siamo la classe di San Terenzo e siamo molto fieri della nostra borgata e delle nostre imbarcazioni. Il Palio del Golfo è una gara remiera tipica del nostro Golfo in cui si sfidano 13 imbarcazioni che ricordano le imbarcazioni tipiche del nostro mare, i gozzi, realizzate a mano. Le varie borgate hanno 3 equipaggi: juniores, donne, uomini. Alcuni di noi ragazzi sono stati o sono ancora timonieri, un ruolo importantissimo per la buona riuscita delle gare che ci emoziona sempre tantissimo. Il Palio si svolge la prima domenica di agosto di ogni anno, con partenza da Passeggiata Morin a La Spezia ed è sempre una festa grande e tutti gli anni speriamo di portare almeno un Palio a San Terenzo.