L’inchiesta

Il mondo della rete sempre di più sta diventando uno spazio dove ognuno cerca di essere, mostrarsi o vivere esperienze lontane dalla realtà. Molte persone si servono dei social e della rete per apparire come non sono e venire apprezzati per come vorrebbero essere. Le foto dei profili sui social sono spesso falsate e in alcuni casi le informazioni personali non sono vere. I rapporti tramite la rete risultano così, spesso, fasulli non solo per i motivi appena detti, ma anche perché se non ci si conosce di persona non si sa con chi si sta condividendo la propria idea. Le conversazioni possono essere falsate dal mezzo anche conoscendosi. Spesso, nonostante l’uso degli emoji che cercano di sostituire le espressioni, è facile fraintendersi. Il mezzo elettronico inoltre può diventare un filtro che permette di esprimersi sia con parole che con immagini portando a dire cose che in presenza non si direbbero. Chi scrive sui social inoltre spesso non si rende conto di parlare a un pubblico molto vasto che interpreta a suo modo i messaggi pubblicati. Con lo stesso criterio si scrivono anche informazioni di cronaca commentate con opinioni personali. La conseguenza è che le notizie non vengono più solo dai canali specializzati. Questo porta alla diffusione di informazioni potenzialmente false, le ben note fake news.

Anche la cultura può essere danneggiata da questo fenomeno perché le informazioni messe in rete possono diffondere dati sbagliati. Si pensi se venisse messa sulla rete una data sbagliata di un fatto, prima che si accorga qualcuno dell’errore, l’informazione si è già diffusa con pesanti conseguenze per il racconto della storia. Uno dei risvolti più gravi della diffusione di notizie potenzialmente false è il complottismo. Ci sono infatti alcuni che mettono in giro idee ben articolate per dimostrare l’esistenza di complotti contro la società. Il rischio è che si perda fiducia nelle istituzioni con conseguenti disordini. A questa forma di manipolazione del pensiero si aggiungono quelle che coinvolgono soprattutto i giovani. I videogiochi hanno contribuito a costruire realtà virtuali in cui i ragazzi spesso si rifugiano, creando propri mondi. La rete inoltre amplifica ogni discorso e moda, così sono tanti quelli che vengono coinvolti anche solo dalle creepypasta, le leggende metropolitane, oppure suggerendo metodi per manipolare la mente come le challenge o anche promettendo esperienze eccezionali. Il mondo del web però non è solo negativo, anzi è il luogo in cui tutti possono parlare e questo è segno di libertà. Occorre però conoscerne i pericoli per poterli evitare.