L’inaugurazione del ristorante ’Luna Blu’

In occasione della giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo oggi alle 15,30 in programma l’inaugurazione di Luna Blu Ristorante nel padiglione del gusto di Brugnato 5Terre Outlet Village. Non un ristorante qualunque, ma un locale dove inclusione e ristorazione di qualità si abbracciano. Gestito dalla Cooperativa sociale Luna Blu e grazie a Fondazione Aut Aut (nato nel 2017 per impulso di Fondazione Carispezia, con Fondazione Il Domani dell’Autismo e Agapo , per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani adulti con autismo); Luna Blu è il primo ristorante curato dagli stessi ragazzi all’interno di uno spazio outlet che li vede occuparsi di ogni aspetto organizzativo e operativo, seguiti da tutor e professionisti per un’offerta gastronomica di alto livello. Fiore all’occhiello, la pasta. All’inaugurazione presenti fra gli altri il Vescovo monsignor Luigi Ernesto Palletti e il presidente di Fondazione Aut Aut Paolo Cornaglia Ferraris.

Alma Martina Poggi