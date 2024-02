L’immigrazione in Italia negli ultimi decenni

L’immigrazione in Italia ha assunto negli ultimi 25 anni una dimensione sempre più ampia, data soprattutto la crisi economica internazionale. Sempre più studenti stranieri sono presenti nelle scuole italiane e anche nella nostra classe abbiamo diversi compagni provenienti da altri Paesi, alcuni sono anche nati in Italia ma in famiglia parlano solo la loro lingua d’origine. Abbiamo deciso di intervistarli per conoscere meglio il loro percorso fin qui. 1) Com’è stato il vostro viaggio per raggiungere l’Italia? Hanno viaggiato in nave insieme a tante altre persone, è stato lungo e noioso. 2) Siete stati contenti di lasciare il vostro Paese? Sono dispiaciuti di aver dovuto lasciare parenti e amici ma felici di potersi ricongiungere con un familiare che era già in Italia. 3) Siete riusciti ad integrarvi e cosa vi ha aiutato in questo processo? Abbastanza, sono stati aiutati soprattutto dalla scuola e anche dal praticare uno sport. 4) Quali difficoltà avete incontrato nella scuola? Le difficoltà principali riguardano la conoscenza della lingua italiana. 5) Qual è il vostro più grande timore che pensate di aver superato? Riuscire ad instaurare nuove amicizie. 6) Dal punto di vista culinario, utilizzate più le abitudini alimentari del vostro Paese o quelle italiane? Mantengono sia le abitudini alimentari del Paese di origine sia quelle italiane.