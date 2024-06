L’immaterialità di Sturli

La mostra di Giuliano Sturli, inaugurata la scorsa settimana alla Sharevolution contemporary art di Chiara Pinardi (Palazzo Andrea Doria in piazza San Matteo 17 a Genova), propone, attraverso opere che coprono un arco temporale che va dalla fine degli anni Settanta fino ad oggi, una nuova visione dell’arte mediale dell’artista ancora una volta presente nella città di Genova. Sturli, già attivo e presente nel capoluogo – si ricorda, fra le altre, la mostra al Museo d’arte contemporanea di Villa Croce, in contemporanea con la mostra alla Galleria Leonardi V-idea nel 2003 – presenta in ‘Opere intramediali - Arte fotografica e Videoperformances’ una serie di opere fotografiche e alcune videoperformance presentate a Roma nel 2019 al Museo d’arte contemporanea Macro e, nel 2023, al Museo Maxxi nell’ambito della mostra ‘Territori della Performance’.

"Nel percorso artistico di Giuliano Sturli – spiega il critico Valerio Cremolini – rimane costante il riferimento all’immaterialità, da intendersi concettualmente come smaterializzazione in atto della realtà, attraverso la sempre più dilagante comunicazione massmediale. Da qui l’uso polivalente dei media: con il video realizza opere che uniscono in un unico linguaggio la performatività e l’installazione. Dopo le ricerche comportamentali dei primi anni Settanta, inizia ad avvalersi della fotografia come testimonianza attiva di ogni operazione. Nella serie di opere dal titolo ‘Fotoeventi’ l’immagine prelevata da manifesti e riviste mondane, spesso un ritratto di donna, viene manipolata o corrosa da dissolvenze chimiche, elementi materici come pietre o terre, combustioni, e durante l’evento trasformatore viene scattata una fotografia unica e irripetibile". La definizione di uno spazio concettuale rimane l’elemento più originale nel processo operativo dell’autore. "Ed è legata all’intervento diretto sulla fotografia – conclude Cremolini – . Come nel caso dei Fotoeventi e dei Fotoplasmi presenti in mostra, proiezioni di volti su carta piegata, tutti gli interventi hanno in comune la volontà di dare all’immagine definitiva una memoria, la memoria della gestualità e del processo operativo. Lo spazio concettuale è da intendersi proprio come lo spazio della memoria di ogni immagine". La mostra, che rimarrà aperta fino a sabato 7 settembre, sarà visitabile da mercoledì a sabato, dalle 16 alle 19 e su appuntamento (338 3027883).

Marco Magi