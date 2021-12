L’incidenza settimanale dei contagi in provincia di Imperia è quasi due volte e mezzo superiore al resto della Liguria, mentre a livello regionale il dato è cresciuto del 40% dalla settimana scorsa. I dati sono forniti dal presidente della Regione Giovanni Toti e dal direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi (in foto) durante il punto stampa di ieri sul Covid in Liguria. Nell’Imperiese l’incidenza rilevata da Alisa è di 647 casi ogni 100mila abitanti, dato che scende a 314 casi nel Savonese, 235 nello Spezzino, 229 in provincia di Genova e 313 in media sulla Liguria. "È una regione che va a più velocità. Imperia oggi ha raggiunto gli stessi tassi della Provenza e della Costa Azzurra che sono tra i più paurosi di tutta la Francia, 700 contagi ogni 100mila abitanti alla settimana. Sono situazioni diverse che speriamo restino diverse – ha detto Toti puntualizzando che, se Genova avesse gli stessi numeri – sarebbe un’area difficilmente controllabile dal punto di vista del contenimento del virus". A tranquillizzare è tuttavia il dato della pressione ospedaliera nel territorio dell’Asl 1: nelle precedenti tre ondate circa il 21% dei positivi finiva in ospedale, mentre ora il tasso è sceso al 7 per cento.

