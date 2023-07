Liguria delle Arti a Pignone Musica, libri e tradizioni nel cuore della Val di Vara

‘Liguria delle Arti’ va alla scoperta di una perla nel cuore della Val di Vara. Fa infatti sosta a Pignone il progetto ideato e diretto da Teatro Ipotesi. Se nella scorsa edizione si è celebrato Varese Ligure, borgo all’avanguardia nel biologico e nella sostenibilità, in questa si racconta un borgo riconosciuto Bandiera Arancione dal Touring per la qualità del territorio e dei suoi prodotti, che è un altro caso esemplare del cammino di rinascita e sviluppo della Liguria interna. Pignone, anticamente nota come la ‘porta delle Cinque Terre’, vale un viaggio perché conserva ancora, scritta a chiare lettere nelle sue pietre e nelle sue architetture di origine medievale, le pagine di una storia gloriosa e drammatica, fatta di abbandoni, rioccupazioni e resilienze. "Una comunità capace di credere e dare concretezza alla parola ‘insieme’ – affermano i promotori – basti rammentare come fu capace di rialzarsi dopo la devastante alluvione dell’ottobre 2011". Proprio su questi luoghi, raccontati dall’architetto Osvaldo Garbarino, si concentra la nuova prima di Liguria delle Arti. Una prima che amalgama la storia del territorio e il linguaggio dell’arte con quello della musica immortale e della grande letteratura. Così a introdurre e accompagnare la serata è la chitarra del talentuoso Dario Maraviglia (classe 2000), musicista del Conservatorio Puccini della Spezia, alle prese con il repertorio di Joahnn Sebastian Bach e Augustine Barrios. Infine l’attore e scrittore Pino Petruzzelli (nella foto) porta in dote alcune pagine del suo libro ‘Terra, guerra, radici’ oltre a proporre brani tratti da due classici contemporanei: ‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Jean Giono e ‘Camminare’ di David Le Breton. L’appuntamento è oggi, alle 21, a Pignone, nel piazzale della Pieve di Santa Maria Assunta. L’ingresso è libero. "Ringraziamo il Comune di Pignone per l’adesione e la collaborazione". Le prossime date di Liguria delle Arti celebreranno la vita e la scrittura di due straordinari poeti contemporanei: Giorgio Caproni sabato 29 luglio a Fontanigorda, ed Eugenio Montale domenica 30 luglio a Monterosso.

Marco Magi