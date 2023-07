Liguria da Bere", Ultima Giornata di Degustazioni, Talk Show e Premiazioni"

Oggi terza e ultima giornata dedicata a “Liguria da bere“ la manifestazione promossa dalla Camera di commercio Riviere di Liguria e dall’Azienda speciale Riviere di Liguria. Apertura degli stand in corso Cavour alle 18.30. Il via con la mostra mercato di prodotti vinicoli che resterà visitabile fino alla mezzanotte. Nello stand di Slow Food la possibilità di gustare un aperitivo Riccolese: torta di Riccò abbinata ai vini dell’antica Tenuta Ferrari. Nell’Arena talk show della Camera di commercio “Segreti e sapori dei vini liguri: laboratorio assaggia la Liguria con la partecipazione di Francesco Petacco. E ancora laboratori didattici a cura della Condotta di Slow Food La Spezia. Qui focus sui muscoli del nostro Golfo e i muscoli selvatici di Portonovo, Marche (Presidio Slow Food). Seguirà una degustazione con le ostriche locali con le ostriche del Golfo di Olbia accompagnate da un calice di vino delle aziende “La Pietra del Focolare“ e “Società Agricola Cooperativa Cinque Terre“. Alle 21,30 nello Stand di Slow food presentazione dei produttori di olio di Portovenere e Palmaria per la salvaguardia del cultivar Razzola e il suo paesaggio. Presenta la referente Maria Luisa Buffatto assieme ai produttori. E infine nell’Arena della Camera di commercio, il via alle premiazioni. Talk show a cura di Fabio Bongiorni con ospiti e interviste.