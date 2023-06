Liguria da bere cresce ancora E dà la ’palma’ ai produttori Premi da pubblico e giuria

‘Liguria da Bere’ porta in degustazione oltre 200 etichette e cresce in numero di stand, dando maggior spazio agli eventi informativi ed educativi dedicati al mondo dell’enogastronomia. Presentata ieri in Regione Liguria la XVI edizione della rassegna dei vini liguri Doc e Igt, che torna lungo corso Cavour alla Spezia da venerdì 30 giugno (inaugurazione alle 18) a domenica 2 luglio. Protagonisti, come ogni anno, i vini, la terra da cui nascono e i produttori delle otto doc liguri: ‘Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà’, ‘Colli di Luni’, ‘Colline di Levanto’, ‘Golfo del Tigullio - Portofino’, ‘Ormeasco di Pornassio’, ‘Riviera Ligure di Ponente’, ‘Rossese di Dolceacqua’, ‘Val Polcevera’, le 4 Igt liguri ‘Colline del Genovesato’, ‘Colline Savonesi’, ‘Liguria di Levante’ e ‘Terrazze dell’Imperiese’. Particolare attenzione verrà dedicata alla ricorrenza dei 50 anni della Doc Cinque Terre, la produzione simbolo del territorio stesso: il paesaggio deve la sua unicità, fragilità e bellezza proprio alle fasce terrazzate destinate alla viticoltura. Novità di quest’anno i premi che verranno dati ai migliori produttori liguri presenti a ‘Liguria da Bere 2023’: Premio Speciale dei produttori, Premio Speciale del pubblico e Premio Speciale della Giuria (composta da Marco Casarino, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Rezzano, presidente Enoteca regionale Liguria, Sandra Ansaldo, presidente Slow Food La Spezia e Fabio Bongiorni, foodteller). La rassegna è organizzata dall’Azienda speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di Commercio, con coorganizzatori Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune della Spezia. In collaborazione dell’associazione Tuttifrutti e con l’aiuto nello stand istituzionale degli alunni del Ciofs-Fp. ‘Liguria da Bere’ è uno degli eventi più consolidati e seguiti dell’estate spezzina.

"L’evento è nato come un focus su vino e capacità produttive delle realtà vitivinicole del Levante – dichiara il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – ed è cresciuto diventando rappresentativo della cultura e dei prodotti dell’intera Liguria". Ma come degustare i vini di ‘Liguria da Bere’? Basta acquistare i ticket, dalle 18 alle 24, nello stand istituzionale, insieme al consueto kit con il caratteristico bicchiere nella sacca.

Marco Magi