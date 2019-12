La Spezia, 19 dicembre 2019 - Giornata difficile, domani 20 dicembre, sul fronte meteo in Liguria. Il tempo peggiora drasticamente e sarà caratterizzato da piogge forti, venti di burrasca e mareggiate. Per questo Arpal, il Centro meteo idrologico della Regione Liguria, ha emanato l'allerta rossa, di massimo grado, valida su tutto il territorio della regione.

Prima scatterà l'allerta gialla, dalle 21 di oggi alle 8 di domani mattina sul Centro-Ponente della Liguria, tra genovesato e savonese. L' allerta salirà di grado e diventerà rossa dalle 8 di domani alle 21, per poi scendere ad arancione dalle 21 alle 24 di domani. Per quanto riguarda il Levante ligure, da Portofino al confine con la Toscana, l'allerta gialla inizierà alle 21 di oggi fino alle 12 di domani, per i bacini piccoli e medi, per poi diventare rossa dalle 12 alle 24, su tutti i bacini.Sull'estremo ponente imperiese invece l' allerta gialla inizierà alle 6 di domani fino alle 8 su bacini piccoli e medi per diventare rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 su tutti i bacini.

SCUOLE CHIUSE - Con l'allerta meteo rossa domani in Liguria saranno chiuse in automatico tutte le scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche a La Spezia e Sarzana.

PARTITA RINVIATA - Spezia - Cremonese, anticipo della 17a giornata di Serie B, in programma sabato 21 dicembre alle 21 nel capoluogo ligure è stata rinviata. La decisione è stata presa dal Prefetto, Antonio Lucio Garufi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi alla presenza dei rappresentanti di Provincia, Comune, forze dell'ordine e Spezia Calcio.

RINVIATO CONCERTO RENGA - Rinviato anche il concerto di Francesco Renga che si sarebbe dovuto tenere domani sera al Teatro civico di La Spezia.

AUTOSTRADA CHIUSA - L'Autostrada A6 sarà chiusa dalle ore 8 di domani nel tratto tra Savona ed Altare a causa dell' allerta rossa. In una nota, infatti, la societa' Autostrada dei Fiori rende noto che, "a seguito del bollettino emesso oggi dalla Protezione Civile che indica per la giornata di domani, avviso di criticita' idrogeologica con allerta meteo rossa nell'area del savonese e in ottemperanza di quanto disposto, dal 'Piano Speditivo della viabilita' del tratto sud dell'Autostrada A6 a seguito della frana in localita' Madonna del Monte' sottoscritto lo scorso 28 novembre, l'autostrada A6 sara' chiusa in via precauzionale nel tratto compreso tra i caselli di Savona e di Altare dalle ore 8 di domani fino alla cessazione del relativo stato di allerta".