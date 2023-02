L’identità di genere tra i banchi Il Capellini avvia la ’carriera alias’

Ma è maschio o è femmina? Quante volte sentiamo questa domanda e quante volte dare spiegazioni può creare situazioni di difficoltà e disagio? Dopo molti anni di impegno, lotte e iniziative la comunità Lgbtqia+ inizia ad essere ascoltata, anche se purtroppo la strada da percorrere è ancora molto lunga. Tra conflitti ideologici, prese di posizione e burocrazia, spesso si rimane ancorati a standard che non sono più applicabili alla realtà attuale. La divisione in due generi e i concetti di maschio e femmina hanno subìto mutamenti e ad oggi in particolare le nuove generazioni chiedono che venga superata. Purtroppo l’impostazione sul binarismo in ogni campo, compresi atti e documenti, crea una mancata ’corrispondenza’ che diventa problematica: partendo dall’idea che debbano essere i documenti a corrispondere alle persone e non le persone a doversi adattare ai documenti, si lavora per ottenere inclusione anche in questo campo. Per le persone che non si identificano nel genere attribuito alla nascita è importante poter essere identificate con il genere di arrivo, anche perché, specialmente per chi affronta una transizione, dover dare spiegazioni può significare subire una violenza.

Nella nostra provincia una scuola superiore ha deciso di agire, ascoltando una richiesta e dando una risposta. L’istituto Capellini-Sauro ha infatti introdotto la ’carriera alias’, un accordo di riservatezza tra scuola, studente e famiglia (nel caso di studente minorenne), attraverso il quale la persona trans chiede di essere riconosciuta e denominata con un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita. L’intento è ovviamente quello di garantire alle studentesse e agli studenti che desiderano fare la transizione di genere la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e alla dignità dell’individuo. Nel contesto scolastico i rapporti interpersonali sono fondamentali, per questo è giusto che vi siano gli strumenti per garantire il rispetto della libertà della persona. "Il nostro scopo è quello di aumentare il benessere nell’ambiente scolastico – spiega il dirigente Antonio Fini – una persona che si trova in una fase di transizione vive una situazione delicata e talvolta di difficoltà. Solitamente non si tratta di pochi giorni o mesi e in questo periodo le persone hanno bisogno di essere identificate. Ci sono due piani: quello personale e quello burocratico, tra i due può passare un tempo prolungato. Ritengo che per la scuola sia doveroso mettere chiunque nella migliore condizione possibile, i documenti devono rispettare le leggi, ma noi possiamo provare a fare quanto possibile per mettere le persone a loro agio. È un tema delicato con posizioni anche estreme – conclude il preside –. Io però penso che agevolare studenti e studentesse sia un dovere dell’istituzione scolastica, e un atto di civiltà". La carriera alias è disponibile per chi ha iniziato il processo di cambio di genere. Questa decisione rappresenta un primo passo verso un’inclusione sempre maggiore. La posizione della scuola, sottolinea il dirigente, ha trovato supporto nei gestori dei registri elettronici che hanno inserito funzioni specifiche permettendo di mantenere le due identità, ma per esempio per l’appello risulta il nome di arrivo. Con questo provvedimento viene riconosciuto un bisogno, è un elemento nuovo che spaventa e divide, ma sicuramente avrà un impatto positivo per chi vorrà usufruirne.

Ginevra Masciullo