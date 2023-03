L’idea partorita nei gazebi "Molto connessi, ma soli"

Incontri di un paio d’ore, interattivi e coinvolgenti. Non delle lezioni. Ma delle chiacchierate tra adolescenti e ragazzi poco più grandi, dei fratelli e delle sorelle maggiori che quella fase l’hanno passata da poco e ancora si ricordano bene dubbi, emozioni e disagi. Lorenzo Cuciniello, 32 anni, entrato in Croce Rossa nel 2010, è uno dei giovani volontari della Cri che entreranno nelle aule di quattro scuole superiori spezzine per dialogare con gli studenti sui temi delle dipendenze da alcol, droga, gioco d’azzardo e eccessivo utilizzo dei social network. Un aspetto fondamentale di questo progetto è l’approccio orizzontale, alla pari.

Come vi siete preparati per questa esperienza?

"Ci siamo formati studiando a fondo l’argomento delle dipendenze e anche facendo un corso di comunicazione per migliorare l’esposizione in classe. La preparazione è sicuramente importante ma il bello e il difficile di questi incontri sarà gestire la domanda imprevista, la confidenza personale. Non vogliamo salire in cattedra ma aprire con i ragazzi un confronto vero e franco attorno a temi molto delicati".

Quali sono i numeri che fotografano il legame tra giovani e dipendenze sul nostro territorio?

"Attualmente ci sono oltre cento ragazzi under 24 che usufruiscono delle prestazioni di Asl 5 perché afflitti da una qualche forma di dipendenza. Alcool, sostanze stupefacenti ma anche gioco d’azzardo. La ludopatia è una piaga purtroppo sempre crescente, così come si è accentuato dopo l’esperienza del lockdown da pandemia il problema dell’isolamento. Ragazzi che vivono connessi sui social e finiscono per perdere completamente il contatto con la realtà".

E’ un paradosso del nostro tempo. Infiniti modi di comunicare che finiscono per intralciare il dialogo vero, quello che si fa guardandosi negli occhi.

"Sicuramente è vero. Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati è proprio quello rompere questo muro di silenzio. L’aspetto più emozionante, per noi volontari della Croce rossa, è quello di partecipare come giovani alla crescita di una comunità, aiutando la generazione immediatamente successiva alla nostra"

Vimal Carlo Gabbiani