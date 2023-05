L’idea di Diego Borri Un premio dedicato al Golfo della Spezia e a Ubaldo Mazzini

È promotore, ma soprattutto finanziatore, della prima edizione del premio di laurea e di dottorato ‘Ubaldo Mazzini’, lo spezzino Diego Borri. I 500 euro del riconoscimento sono destinati a tesi di laurea magistrale e di dottorato, finalizzate all’indagine di aspetti storico-archeologici e culturali del Golfo della Spezia, inteso quale territorio amministrativamente articolato nei Comuni della Spezia, Lerici, Ameglia e Porto Venere. Il bando viene pubblicato dalla Sezione Lunense dell’Istituto internazionale di studi liguri, intitolandolo all’illustre studioso spezzino di cui il prossimo 8 luglio ricorre il centenario della morte.

"Spero, nel mio piccolo – afferma Borri – che ciò serva per studiare il nostro golfo, un’area significativa, punto d’incontro di varie faglie linguistiche. Solo chi conosce ama e solo chi ama se ne prende cura". L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, del Consiglio Regionale Ligure, dei Comuni della Spezia, Lerici, Ameglia e Porto Venere, del Comitato della Spezia della Società Dante Alighieri, della pro loco del Golfo e della Società Storica Spezzina. Tutti concordi, alla presentazione del progetto, sulla bontà delle intenzioni di Borri, sul valore di quanto proposto dal ventottenne e sulla necessità di valorizzare il nostro territorio: Eliana Vecchi, Carlo Raggi, Stefano Danese, Gianmarco Medusei, Giulio Guerri, Marzia Ratti, Loris Figoli, Claudio Falchi e Francesca Sturlese. La selezione, alla quale saranno ammesse le tesi discusse in qualsiasi università del territorio nazionale tra il 1° gennaio del 2018 e il 15 settembre del 2023, verrà effettuata da una commissione formata da: Eliana Vecchi, presidente della Sezione Lunense dell’Istituto internazionale di studi liguri e insigne studiosa di storia lunigianese; Enrica Salvatori, presidente della Società Storica Spezzina e docente di Storia medievale all’Università di Pisa; Carlo Raggi, presidente del Comitato della Spezia della Società Dante Alighieri e aderente al CriF (Centro di ricerca interuniversitario Foscolo); Bruna La Sorda, archivista e membro del consiglio direttivo nazionale Anai; Stefano Danese, esperto di storia militare del Golfo della Spezia e autore di decine di pubblicazioni sul tema; e naturalmente, non ultimo, Diego Borri.

Altri studiosi potranno essere coinvolti in relazione all’eventuale particolare specificità degli elaborati pervenuti, mentre oltre alla tesi vincitrice, potrebbero essere individuati altri elaborati ritenuti di particolare merito eo rilievo. Le domande di partecipazione, insieme al pdf della tesi e alla copia di un documento di identità, dovranno essere inviate tramite mail entro il 30 settembre a [email protected]

Marco Magi