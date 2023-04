Libri, incontro con Gianluca Gotto

Dopo il successo dell’evento con il direttore de ‘Il Post’ Luca Sofri, sul palco del ‘Sunspace’ di via Sapri, continuano gli eventi dedicati alla presentazione di libri. Il prossimo appuntamento è per domani alle 19 (apertura delle porte prevista a partire dalle 18.30) con la presentazione di ‘Profondo come il mare, leggero come il cielo’ di Gianluca Gotto. Appena uscito, ma già tra i più venduti del momento, il quinto libro dell’influencer e nomade digitale, racconta gli incontri e le esperienze che lo hanno aiutato a superare un momento di difficoltà e che diventano insegnamenti pratici e universali per raggiungere la felicità. Alle 20, di seguito alla presentazione, un momento di firmacopie. L’evento è gratuito, ma è fortemente consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] Intanto, fino ad oggi, è aperta ‘Immortality Inc’, mostra di Alessandro Gandolfo.