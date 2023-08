Libri del mistero e per bambini Un laboratorio ai giardini

L’associazione Posidonia, insieme alla pro loco Le Grazie e all’associazione Dalla parte dei forti, ospiterà oggi, ai giardini di via Libertà delle Grazie a partire dalle 17.30, la casa editrice Tomolo EdiGiò Edizioni, una realtà indipendente nata per dare voce non solo agli autori affermati ma soprattutto a quelli emergenti. Una particolare attenzione è rivolta a bambini e ragazzi per i quali sono state create due collane dedicate, ‘Parole di bimbo’ e ‘Parole minorenni’. La Tomolo EdiGiò ha nel suo catalogo anche la collana ‘I quaderni del mistero’ gestita dai ragazzi per i ragazzi. Pubblica libri bilingue, italiano spagnolo, e partecipa in Italia e all’estero a importanti Fiere del Libro. La casa editrice sarà rappresentata dalle autrici spezzine Viviana Sgorbini, anche responsabile della casa editrice, e Tiziana Calabrese. Seguirà un divertente laboratorio. Il pomeriggio si concluderà con la consegna di un dono a tutti i bambini presenti