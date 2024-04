’Libertà’, Cunsolo all’Arci Canaletto

Il Circolo Arci Canaletto ha organizzato oggi alle 18 nella sede del Circolo in via Bosco 2, la presentazione del libro di Gianfranco Cunsolo “Libertà. I segreti della conoscenza e la gioia della scoperta”. L’autore dialogherà con Giorgio Pagano. Cunsolo è professore, ingegnere, impegnato in attività sociali e culturali.

Il libro è il racconto del cammino avventuroso del protagonista: la presa di coscienza di un mondo che educa alla dipendenza e alla rassegnazione e la scoperta di un nuovo mondo possibile, un mondo “fuori dal coro” all’insegna della libertà e dell’autodeterminazione.

Nella foto: Giorgio Pagano