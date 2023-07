L’hashish nel frigorifero, un sequestro di 27 chili

La Spezia, 6 luglio 2023 – Iniziano ad avere una spiegazione alcuni blitz antidroga che parevano slegati tra loro, mentre invece facevano tutti parte della maxi operazione Hydra, coordinata dalla Dda di Genova, che ha avuto come protagonista la squadra mobile della Spezia. Un fiore all’occhiello per il questore Lilia Fredella e per i commissari Lorenzo Mulas e Alessandro Pescara di Diana che hanno diretto la squadra mobile nel periodo dell’indagine.

Il 3 agosto dello scorso anno a Luni Mare vennero sequestrati 27 chili di hashish, nascosti dentro a un frigorifero spento per non far sentire l’odore, nell’appartamento dove viveva un uomo di 50 anni. Gli agenti della squadra mobile gli sequestrarono anche una pistola con matricola abrasa e silenziatore. Nell’appartamento a fianco viveva 42 anni, di origine romena, finita agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione di martedì. A Luni abitava anche un 51enne nato in Bulgaria, pure lui arrestato il 3 agosto dello scorso anno a Modena mentre trasportava a bordo di un autoarticolato con targa bulgara, nascosti in un vano appositamente ricavato nella cabina, 9 chili di cocaina suddivisi in altrettanti panetti. L’uomo è accusato anche di aver trasportato un mese prima dalla Spagna ad Aulla, 28 chili di hashish. L’ordinanza gli è stata notificata nel carcere di Modena dov’è detenuto. Tutti e tre saranno ascoltati per l’interrogatorio di garanzia, assistiti dall’avvocato di fiducia Francesco Vetere.

Il capo dell’organizzazione nonché mandante di quei trasporti sarebbe un 41enne di origine marocchina, residente a Romito Magra, al quale la squadra mobile aveva sequestrato 65 mila euro nel doppio fondo di un’auto. Un ruolo importante nel sodalizio lo aveva anche il fratello, 43 anni, residente ad Ameglia. Entrambi sono finiti in carcere e oggi, difesi dall’avvocato di fiducia Riccardo Balatri, saranno ascoltati per l’interrogatorio di garanzia: il primo nel carcere di Genova dove è stato portato, il secondo invece a Villa Andreino. Ai domiciliari invece una donna di 31 anni, anche lei difesa da Balatri. L’altro arrestato è un uomo di 41 anni, residente a Massa, mentre ai domiciliari ci sono una 61enne residente ad Aulla e un 30enne di Genova. Mancano ancora all’appello quattro persone, irreperibili al momento del blitz.

Le indagini sono state avviate in seguito alla morte per overdose di una giovane donna, avvenuta il 28 luglio 2021 al parco Navarrini di Gaggiola. E per uno ’scherzo’ del destino proprio nel giorno del blitz, in tribunale è stata assolta A. P., difesa dall’avvocato di fiducia Federico Lera, che secondo l’accusa avrebbe omesso di soccorrere l’amica che morì a seguito di un malore. Lei stessa, infatti, avrebbe accusato un malore, privandola quindi della possibilità di accorgersi del decesso dell’amica.