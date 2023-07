"L’ha colpito al cuore per 50 euro" La lunga scia di sangue sull’asfalto

Le chiazze di sangue sull’asfalto di viale Amendola e via Corridoni raccontano il delitto efferato. L’effetto Pollicino, spiega la dinamica dell’omicidio che si è consumato alle 2,30 della scorsa notte, nel cuore del quartiere umbertino, stroncando la vita a Mhoamed Ali Saidi, tunisino di 44 anni, residente a Reggio Emilia ma domiciliato da oltre un anno alla Spezia: la coltellata ai marginì dell’arteria principale, il crollo della vittima 30 metri dopo nella strada secondaria, svoltato l’angolo di fronte al quale svetta il liceo scientifico Pacinotti.

"Il sangue sgorgava come una fontana al petto dell’uomo" racconta Jessica Glaudi che dalla finestra di casa ha visto la scena dell’agonia. "Ho sentito delle urla e mi sono affacciata. Quello che è accaduto prima non l’ho visto. Ho notato delle sagome che si allontanavano verso piazza Brin. Ho visto l’arrivo dei soccorsi, i tentativi di tamponare la ferita...." La donna è ancora sotto choc. Fa scudo con le mani allo click del cellulare. Al pari della gente del quartiere è attraversata da varie sentimenti: sgomento, paura e conforto. Quest’ultimo è indotto dal fermo-lampo effettuato dai Carabinieri: in quattro ore hanno bloccato l’indiziato del delitto - Carlo Alberto Rosà Nunez - indirizzati da telecamere spia e testimonianze.

Fra queste anche quella sul possibile movente: "Una fra le persone che gravitavano in via Corridoni dopo l’accoltellamento diceva, disperato: è morto per 50 euro" sostiene un residente che l’altra notte ha innescato i soccorsi telefonando al 118 e documentando i primi tentativi di salvare l’immigrato. Chiede riserbo sul nome. "Qui ci abito, non voglio rischiare...", spiega.

Cinquanta euro da interpretare come mancato incasso per lo spaccio di droga, presupposto della rivalsa omicida ?

"Plausibile" dice una una fonte investigativa.

Intanto nel quartiere Umbertino si intrecciano espressioni di solidarietà alla vittima, levate di scudi e lamenti. I primi sono di Maria Peralta, figura di spicco della comunità dominicana, che non ha esitazione a prendere le distanze dall’indiziato: "Non ha niente a che fare con la nostra gente, integrata e apprezzata alla Spezia per l’impegno nei lavori onesti e faticosi" dice, rivelando: "L’ho spiegato anche ad alcuni esponenti della comunità tunisina, ai quali ho espresso vicinanza per la tragedia. In questi momenti dobbiamo tenere tutti i nervi saldi per scongiurare altre tensioni". Anche il parroco, don Francesco Vannini, nella continuità della missione sotto la stella polare dell’inclusione, ha voluto essere informato da Maria per sapere e per concorrere ai gesti virtuosi.

"Per troppo tempo denunce e Sos alle istituzioni sono stati sottovalutati". C’è chi lo dice senza volerci mettere la faccia: "C’è da avere paura...". E’ la giustificazione. C’è chi non pone veti alla penna che scorre sul taccuino del cronista. "C’era da aspettarlo... Se ci fosse stato in passato un maggiore ascolto ora non vivremmo questo momento terribile" dice Sandro Lusardi. "Non si contano i rilievi per gli eccessi di rumore e tensioni in via Corridoni attorno ad un circolo. Purtroppo la situazione, lungi dal migliorare, è peggiorata" dice Ruggiero Torzulli, residente nello stabile al cui piano terra sussiste il locale di abituale ritrovo della comunità dominicana "Il circolo non c’entra nulla" dice un investigatore rimarcando una circostanza geografica: "Davanti ad esse ha avuto epilogo la tragedia iniziata altrove, a distanza".

Nella mente di Davide Atzoli risuonano le parole "Aiuto, sta morendo". Quelle udite all’interno dell’abitazione. "Ho sentito ma non ho visto"

Corrado Ricci