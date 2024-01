Lezioni di vita nel video spot

Nell’ambito di “Non dipendere.#Vivi“ i volontari della Croce Rossa hanno realizzato un video spot che racconta in modo emozionale il progetto dalla A alla Z. Forse ancor più significativa la realizzazione di un cortometraggio che racconta l’esperienza delle dipendenze attraverso lo sguardo di 4 ragazzi. All’interno di un pub si vedono in primo piano due giovani sedute ad un tavolo. Non si guardano e non parlano tra di loro, Alice non stacca gli occhi dal cellulare e Sara trangugia un cocktail superalcolico dopo l’altro. Fuori dal locale i loro amici, una coppia di fidanzati, fuma uno spinello, mentre il quinto della compagnia non risponde al telefono perché troppo impegnato a perdere soldi con le scommesse online nel chiuso della sua cameretta. Sono scene, rimarcano i volontari Cri, all’ordine del giorno anche nella nostra città. Poi di improvviso cambia la prospettiva, entra la luce, e i ragazzi si ritrovano felici a ridere e a scherzare davanti ad una birra. Sia il video spot sia il cortometraggio, girati e prodotti in città, potranno essere riprodotti in futuro e usati come materiale didattico dalle scuole e da altri comitati della Croce Rossa.

VCG