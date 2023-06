Lezioni anti truffe della Polizia di Stato agli anziani

Grande partecipazione a Ceparana per l’incontro dedicato all’illustrazione del ‘Vademecum contro le truffe agli anziani’ che ha visto la collaborazione del Comune di Bolano e di Cna Pensionati. Il commissario capo Alessandro Pescara di Diana l’ispettore Alessandro De Nanni, hanno spiegato ai presenti il contenuto della guida, nata dalla presa d’atto dell’aumento del fenomeno delle truffe a danni di persone anziane. Il vademecum, è una piccola guida , uno strumento che può aiutare tutti a riconoscere in tempo truffe e raggiri. Tante le informazioni e i consigli che la Polizia ha fornito ai cittadini: alla presentazione è infatti seguito un interessante dibattito tra popolazione e forze dell’ordine, che hanno spiegato e dato indicazioni pratiche ai presenti su come difendersi ed evitare di trovarsi vittime di truffe e raggiri. Il vademecum è stato presentato e commentato dalla Polizia di Stato, con la quale l’associazione di categoria ha lavorato per la predisposizione dei testi del libretto. La campagna, iniziata alla Spezia, è già valsa a stoppare la consumazione di alcune truffe grazie alla lucidità con la quale gli anziani hanno reagito alle prime mosse dei raggiri, in particolare quello della richiesta di soldi tesi a liberare il figlio arrestato per aver investito con l’auto un pedone.