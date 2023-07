Lezione sul campo alla scoperta dei ’segreti’ della Dogana

Una lezione sul campo per imparare i ‘segreti’ delle Dogane. Protagonisti, gli studenti del terzo corso post diploma organizzato dall’ Its della Spezia in collaborazione con la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, per conseguire la qualifica di Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci, passo tutte le fasi dei controlli, dalla verifica dell’integrità dei sigilli sui container, alla loro apertura e alla successiva verifica a campione dei colli. Docenti per l’occasione sono stati i funzionari verificatori dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, assieme ai militari della Guardia di Finanza della Spezia e al personale del ministero della Salute del posto di controllo frontaliero della Spezia. Una lezione pratica a tutto campo, quella organizzata al Centro unico dei servizi di Santo Stefano Magra e seguita dai venticinque giovani del corso di alta formazione, che hanno partecipato con grande interesse a operazioni che hanno stimolato la loro curiosità per settori merceologici come giubbotti destinati al Parco giochi di Gardaland, piume di oca provenienti dalla Cina, borse da donna. Ricevuti con i loro insegnanti dall’amministratore delegato di La Spezia Port Service Salvatore Avena e da Massimo Bozzano, i giovani sono stati immersi, a completamento delle lezioni teoriche in classe, in quella che è l’operatività quotidiana della logistica portuale con particolare riferimento alla fase dei controlli simultanei della merce in importazione contenuta nei container.

Le verifiche hanno infatti compreso e illustrato tutti gli aspetti relativi alla fase di sdoganamento delle merci importate, dal controllo anticontraffazione a quello della corrispondenza alla normativa sanitaria dei prodotti. A suscitare l’interesse ancora più vivace dei giovani corsisti è stato l’intervento di Karma, cane antidroga della Finanza spezzina, giovane pastore tedesco addestrato a fiutare l’esistenza di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo che potrebbero essere nascoste nella merce stivata nei container. Nel corso della giornata i giovani studenti hanno poi seguito il lavoro del team degli addetti al centro di Santo Stefano Magra "mirato a mantenere alta l’efficienza commerciale della movimentazione agendo sui tempi di consegna delle merci ai destinatari, fattore economico di rilevante importanza per l’economia del Sistema Paese" fanno sapere gli organizzatori della giornata.